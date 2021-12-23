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Nijerya'da 1 milyondan fazla son kullanma tarihi geçmiş aşı imha edildi

23.12.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Nijerya'da son kullanma tarihi geçmiş bir milyondan fazla AstraZeneca aşısı imha edildi. Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

Nijerya'da 1 milyondan fazla son kullanma tarihi geçmiş aşı imha edildi

Son dakika haberi: Tarihi geçmiş aşıların vatandaşlara uygulandığı iddiasının yalanlandığı Nijerya'da 1 milyondan fazla AstraZeneca aşısının imha edildiği açıklandı.

"VATANDAŞLARI KORUMAK İÇİN ONLARI YOK ETMEK GEREKİYOR"

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye yaptığı açıklamada, 11-19 Ekim'de ülkeye yollanan 2,6 milyona yakın doz AstraZeneca aşısının çoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini belirtti.

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Adeyeye, ülkede son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon 66 bin doz AstraZeneca aşısının imha edildiğini kaydederek "Yürütülen birkaç testin ardından aşıyı imha etme kararı verildi. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için onları yok etmek gerekiyor." dedi.

"KABUL EDİLMEYECEK"

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

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Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA


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koronavirüs (Covid-19) Nijerya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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