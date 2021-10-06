HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi

Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi

06.10.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNERParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecekParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecek
Korkunç son! Dev ayı aniden bakıcısına saldırdıKorkunç son! Dev ayı aniden bakıcısına saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Eski çalışandan çarpıcı iddia: Kamuoyundan bilerek saklanıyor

Eski çalışandan çarpıcı iddia: Kamuoyundan bilerek saklanıyor

Okulda korkutan şüphe: 34 öğrenci tedavi altında

Okulda korkutan şüphe: 34 öğrenci tedavi altında

40 bine yakın ölümü engelledi! "Görülür mucize"

40 bine yakın ölümü engelledi! "Görülür mucize"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.