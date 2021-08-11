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Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

11.08.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.

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24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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