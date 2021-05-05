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Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları 150 bin kişiyi yerinden etti

05.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda iki haftada yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları 150 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, 23 Nisan'dan bu yana Yobe eyaletine bağlı Geidam bölgesine çeşitli saldırılar düzenledi.

Saldırıların ardından yaklaşık 150 bin kişi, korkudan evlerini terk etti, bazıları ise eyaletteki kamplara sığındı.

Geidam'daki saldırıların, insani yardım kuruluşlarının, geçen aylarda Borno eyaletinden terör saldırılarından kaçan 10 binden fazla kişiye yetişmekte zorluk yaşadığı bir dönemde geldiği ifade edildi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Nijerya

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