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Nijerya'da çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı

15.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Nijerya'da çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir ortaokula saldıran silahlı kişiler, çok sayıda öğrenci ve öğretmeni kaçırdı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Birnin Gwari bölgesine bağlı Rema köyündeki Lea Ortaokulu'na saldırı düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin kaçırıldığını ifade etti.

Kaçırılanların sayısının henüz belli olmadığını vurgulayan Aruwan, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

GEÇEN HAFTA BİR KOLEJDE 219 KİŞİ KAÇIRILDI

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 219 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı. Diğer 39 öğrencinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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