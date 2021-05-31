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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi

31.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi. Benue eyaletinde 5 köye düzenlenen saldırılar sonrası köylülerin korkudan evlerini terk ettikleri aktarıldı.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi

Ado Bölge Başkanı James Oche, yerel basında yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Benue eyaletine bağlı Ado bölgesindeki 5 köye düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Oche, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını, köylülerin korkudan evlerini terk ettiğini aktardı.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger eyaleti ofisinden yapılan açıklamaya göre ise silahlı kişiler Niger eyaletinin Beri bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve bölgedeki cezaevi kundaklandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 100'DEN FAZLA ÖĞRENCİ KAÇIRILMIŞTI

Silahlı kişilerin dün Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldıNijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, eyalette artan saldırıların kriz seviyesine ulaştığını söylemişti. (AA)

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Nijerya silahlı saldırı

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