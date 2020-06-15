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Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Nijerya'nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizinin eşi, Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Nijerya'nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizin eşi, Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın Lagos kentinde iş insanı olan eski güzellik kraliçesi ayrıca eşiyle birlikte Trinity House'da vaazlar veriyordu. 40'ıncı doğum gününü kutlamaya hazırlanan Ibidunni Ituah-ighodalo, ülke çapında koronavirüs hastaları için karantina merkezleri açmayı planlıyordu.

KORONA HASTALARI İÇİN KARANTİNA MERKEZİ AÇACAKTI

Eski güzellik kraliçesinin eşi vaiz Ituah Ighodalo, haberi aldığında yıkıldığını ifade etti. Eşini kaybeden Ighodalo," Eşim ile birlikte koronavirüs hastaları için karantina merkezi açacaktık. Bütün hazırlığımızı yaptık ancak, kendisini kaybetmenin derin acısını yaşıyorum" diye konuştu. bidunni Ituah-ighodalo'nun ölüm nedenine ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, Nijer medyasından bazıları kalp krizi geçirdiği veya koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

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