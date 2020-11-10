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Nijerya'da internet kullanıcısı 151,5 milyona ulaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 09:00 | Son Güncelleme

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 151,5 milyon kişinin internet kullandığı bildirildi.

Nijerya'da internet kullanıcısı 151,5 milyona ulaştı

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayımlanan "Ağustos-Eylül 2020 İnternet Abone Bilgisi" raporunda, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 151,5 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğu belirtildi.

"Ağustos ve eylül ayları arasında 1,8 milyon abonenin eklenmesiyle, ülkenin internet abonelik rakamı 151,5 milyona yükseldi." ifadelerine yer verilen raporda, telekomünikasyon hizmetlerinin aktif kullanıcılarının sayısının, temmuz 2020 itibarıyla 199 milyona ulaştığı kaydedildi.

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Raporda sırasıyla "Globacom", "Airtel" ve "MTN" firmalarının en fazla internet kullanıcısına sahip olduğu, "9mobile" firmasının müşterilerinin ise azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da, yaygın olarak mobil internet kullanılıyor.

AA

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