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  4. Nijerya'da katliam gibi izdiham! 32 çocuk ezilerek öldü

Nijerya'da katliam gibi izdiham! 32 çocuk ezilerek öldü

19.12.2024 10:42
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19.12.2024 10:42
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Nijerya'nın güneyinde yer alan Oyo eyaletindeki bir panayırda izdiham çıktı. Çıkan kargaşa tam bir kaosa dönerken, izdiham sonrası yapılan incelemelerde 32 çocuğun ezilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.

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32 ÇOCUK EZİLEREK ÖLDÜ

Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nijerya izdiham
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