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Nijerya'da kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

28.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya’nın bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde çıkan izdihamda, 31 kişi hayatını kaybetti.

İZDİHAMDA EZİLDİLER

Nijerya’nın Rivers eyaletinde Port Harcourt kentindeki Kings Assembly kilisesinde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi. Yemek dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi. (İHA)

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Nijerya
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