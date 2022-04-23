HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da korkunç patlama! 100'den fazla kişi öldü

Nijerya'da korkunç patlama! 100'den fazla kişi öldü

23.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamada 100'den fazla kişinin yanarak can verdiği ifade edildi. Ülkede hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Nijerya'da korkunç patlama! 100'den fazla kişi öldü

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

EN AZ 100 KİŞİNİN YANARAK CAN VERDİĞİ BELİRTİLDİ

Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.

thumbs_b_c_041216f1a0c3f7a616eceeb23575ffaf

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıpJaponya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıp
İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandıİstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı
Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladıYeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı
Anahtar Kelimeler:
patlama Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

Köylülerin kâbusu oldular

Köylülerin kâbusu oldular

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.