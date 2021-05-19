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Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere "drone" ile gönderiliyor

19.05.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere "drone" ile gönderiliyor

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet, ülkenin Cross River ve Kaduna eyaletlerinde ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine Kovid-19 aşısı göndermek için drone kullanmaya başladı.

AŞILAR DRONE İLE GÖNDERİLİYOR

Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğitimli psikologlar ve danışmanlardan oluşan ilk ücretsiz 24 saat yardım hattı hizmeti başlatılan eyaletlerde, sağlık merkezlerinden, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine aşılar drone ile gönderiliyor.

Droneler Nijerya'dan başka Gana ve Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde de kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.

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2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AŞI YAPILDI

Nijerya'da 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede salgının başından bu yana 165 bin 778 kişi virüse yakalandı, bunlardan 156 bin 415'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 67 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

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