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Nijerya'da Kuran kursuna baskında, zincirlenmiş 67 kişi kurtarıldı

15.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Nijerya'nın kuzeyinde dini eğitim verdiği iddia edilen bir binada zincirlenmiş ve "insanlık dışı ve küçük düşürücü muameleye maruz kalmış" 67 erkek çocuk ve yetişkin polis baskınıyla kurtarıldı.

Nijerya'da Kuran kursuna baskında, zincirlenmiş 67 kişi kurtarıldı

Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyde Katsina eyaletindeki Daura bölgesindeki bu baskından iki hafta kadar önce de komşu Kaduna eyaletinde Kuran kursu adıyla işletilen başka bir binadan 500 erkek çocuk ve yetişkin kurtarılmış, onların da işkence ve cinsel tacize uğradığı tespit edilmişti.

Katsina eyalet polisi sözcüsü Sanusi Buba, "Yaşları 7 ila 40 arasında değişen 67 kişi zincirlenmiş bir halde bulundu. Mağdurların insanlık dışı ve alçaltıcı muameleye tabi tutulduğu anlaşıldı" diye konuştu.

Polis, Cumartesi günü yapılan baskında kurtarılan mağdurların bir kısmının komşu ülke Nijer'den geldiğini ve ailelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Esir tutulanlar arasında bulunan 33 yaşındaki Lawal Ahmad, cinsel saldırıya ve şiddete maruz kaldığını, kendisiyle tutulan bazı kişilerin ölümüne tanık olduğunu söyledi.

'DİNİ OKULLARDA 10 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR'

Olayın geçtiği merkeze yakın bir yerde esnaf olan Lawai Musa, Reuters'a konuşarak, ailelerin zorluk çıkaran erkek çocuk ve yetişkinlerin dini eğitimle terbiye edilmeleri için bu merkeze gönderildiğini belirtti.

'Almajiri' adı verilen İslami okullar Nijerya'nın kuzeyinde oldukça yaygın. Muslim Rights Concern (MURIC) adlı kuruluşun tahminlerine göre, bu okullarda eğitim gören 10 milyon çocuk bulunuyor.

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Kendisi de Müslüman olan Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Haziran ayında yaptığı bir konuşmada, hükümetin bu tür okulları yasaklayacağını, ancak bu adımın hemen atılmayacağını söylemişti.

Kaduna eyaletindeki olayın ardından bir açıklama yapan Buhari, dini kuruluşları, "çocuk istismarı oluşturan istenmeyen kültürel uygulamaları teşhir etmek üzere" hükümetle çalışmaya çağırdı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, ailelerden çocuklarını bu tür yasadışı ve denetimsiz rehabilitasyon merkezlerine götürmemeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya kuran kursu zincir cinsel taciz

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