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Nijerya'da Lassa sıtması salgınında 42 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 04:13 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında 42 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, halka fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri uyarısında bulundu.

Nijerya'da Lassa sıtması salgınında 42 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ebonyi, Kaduna, Kogi, ve Taraba başta olmak üzere 16 eyalette 538 vaka tespit edildi.

BİR AYDA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti. Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

LASSA SITMASI NEDİR?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

(AA)

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