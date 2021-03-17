HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

17.03.2021 22:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullandığı gerekçesiyle kapatılan 10 misyoner okulunun yeniden açılmasının ardından Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışma çıktı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Ilorin bölgesinde yeniden açılan okullardan birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı, bazı bina ve araçlar hasar gördü.

Yetkililer, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

EYALETTEKİ OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Bu kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 misyoner okulu, 8 Mart'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılan okullar bugün yeniden açılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladıİran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Artvin'de onlarca ev alev alev yandı!

Artvin'de onlarca ev alev alev yandı!

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son dakika! Hollanda genel seçimlerini Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı

Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

İran Havacılık Kurumu, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

Son Dakika: Biden'ın Putin açıklamasından sonra Rusya'dan flaş hamle

Rusya'dan flaş ABD hamlesi

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

Brezilyalı politikacı: Uçaklardan dezenfektan sıkalım!

Koronayla mücadele için çılgın fikir!

DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.