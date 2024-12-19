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  4. Nijerya'da panayırda facia! 32 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'da panayırda facia! 32 çocuk hayatını kaybetti

19.12.2024 00:56
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Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen panayırdaki izdihamda 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Facianın ardından panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya'da panayırda facia! 32 çocuk hayatını kaybetti

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nijerya izdiham
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