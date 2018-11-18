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Nijerya'da Tafa Nehri'nde yolcu teknesi battı: 11 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 03:36 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, 29 yolcu taşıyan bir tekne Tafa Nehri'nde battı.

Nijerya'da Tafa Nehri'nde yolcu teknesi battı: 11 ölü

Ogun Eyalet Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi, bölgede meydana gelen kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Oyeyemi, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.

2 KİŞİ KAYIP

Arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin kurtarıldığını ifade eden Oyeyemi, 2 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Oyeyemi, bölgede yaşanan tekne felaketlerini engellemek için tedbirler alınması gerektiği vurguladı.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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