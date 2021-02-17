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  4. Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi kaçırıldı

Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi kaçırıldı

17.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 27 öğrenci 15 sivil kaçırıldı, 2 kişi de hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, askeri üniforma giyen silahlı kişiler, sabah erken saatlerde Kagara Devlet Bilim Kolejine saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 27 öğrenci, 3 öğretmen ile öğretmenlerin ailelerinden 12 kişi kaçırıldı.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Bello, kaçırılanlar için hükümetin fidye ödemeyeceğini ancak kısa zamanda kurtarılarak ailelerine kavuşturulacaklarını söyledi.

Saldırıdan kurtulan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi, asker üniformalı silahlı kişilerin saldırısı sırasında şiddet gördüklerini anlattı.

Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

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