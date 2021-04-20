HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Nijerya'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

20.04.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya'dan Hollanda'ya gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulunduğunu açıkladı.

Nijerya'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Hollanda Kraliyet Havayolu Şirketi KLM'ye ait uçağın Schipol Havalimanı'na inmesinden sonra fark edilen cesede ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Schiphol Havalimanı polisi ve adli tıp uzmanlarının ölen kişinin kimliğini tespit etmek için incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü. Uçağın iniş bölümünde oksijen yetersizliği veya iniş kalkış sırasında sarsıntının da ölüme neden olabileceği ifade edildi.

Şubatta 16 yaşındaki bir Kenyalı, Maastricht Aachen Havalimanı'na gelen Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımında bulunmuştu. Hayatta kalmayı başaran kaçak yolcu, şiddetli hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Aytmatov'un eşi koronavirüse yenildiAytmatov'un eşi koronavirüse yenildi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Hollanda

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.