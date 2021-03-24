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  4. Nijerya'dan heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi! İki yeni aşı geliştirdiler

Nijerya'dan heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi! İki yeni aşı geliştirdiler

24.03.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki yerel aşının geliştirildiği bildirildi.

Nijerya'dan heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi! İki yeni aşı geliştirdiler

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Kovid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

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4 MİLYON 224 BİN DOZ ASTRAZENECA AŞISI ALMIŞLARDI

Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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