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  4. Nijerya'dan radikal karar! Yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

Nijerya'dan radikal karar! Yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

31.03.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya hükümeti, ülkede artık yolcu trenlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini bildirdi. Nijerya'da 28 Mart'ta yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler ise kaçırılmıştı.

Nijerya'dan radikal karar! Yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, 28 Mart'ta ülkenin Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Amaechi, burada yaptığı açıklamada, bundan sonra başkent Abuja-Kaduna yolcu tren seferlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini söyledi.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.

Saldırı nedeniyle başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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