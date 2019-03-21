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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den yönetimde şeffaflık sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den yönetimde şeffaflık sözü

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 4 yıllık iktidarı boyunca şeffaf olacağı sözünü verdi.

Buhari, Nijerya Gazeteciler Birliği heyetini kabulü sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İktidarda kalacağım 4 yıl boyunca attığımız adımlarda tüm vatandaşlara karşı kapsayıcı olacağız ve ayrım gözetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki güvenlik ve ekonomi alanında yaşanan sorunların çözülmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Buhari, "Yolsuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz ve özellikle bu alanda şeffaf olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buhari ayrıca açıklamasında, Nijerya ile ilgili çok fazla yalan haberin olduğunu ve bunun özellikle yurt dışından yapıldığına dikkati çekti.

Devlet Başkanı Buhari, şubat ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 56'sını alarak yeniden seçilmişti.

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nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari

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