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Nijerya Dışişleri Bakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

20.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama’nın Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklandı. Onyeama, Nijerya kabinesinde salgına yakalanan ilk kişi oldu

Nijerya Dışişleri Bakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama’nın Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklandı. Onyeama, Nijerya kabinesinde Corona virüsü COVID-19’a yakalanan ilk kişi oldu.

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, boğazındaki şikayet nedeniyle COVID-19 testi yaptırdığını belirtti.

Onyeama Twitter mesajında “4. COVID-19 testimi de dün yaptırdım ve maalesef sonuç bu defa pozitif çıktı. Karantinaya girmek üzere bir sağlık kuruluşuna gidiyorum ve en iyisi için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nijerya’da Corona virüsü salgını nedeniyle bakanlar kurulu toplantıları da bir süredir video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Hükümet bir süre önce vaka sayılarının azalması üzerine bazı önlemleri gevşetme kararı almış durumda. Nijerya’da bugüne dek 36 binden fazla vaka görülürken 778 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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