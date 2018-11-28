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Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine yolsuzluk suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine yolsuzluk suçlaması

Nijerya Futbol Federasyonunun (NFF) üst düzey yetkilileri, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) yapılan açıklamada, NFF'nin üst düzey yetkililerinden Christopher Andekin, Jafaru Fadanari Mamza ve Rajan Zaka'nın, yolsuzluk ve dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

EFCC avukatı Steve Odiase yaptığı açıklamada, Abuja'daki duruşmada NFF yetkililerinin suçlamaları reddettiğini, mahkemenin ise 5 Mart'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar yetkililerin yurt dışına çıkmalarını yasakladığını kaydetti.

EFCC, NFF yetkililerini 2015 yılında Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Nijerya futbolunun gelişmesi için federasyona verdiği 9,5 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
EFCC nijerya

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