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Nijerya Gabon'daki darbe girişimini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Nijerya Gabon'daki darbe girişimini kınadı

Nijerya hükümeti, Gabon'daki darbe girişimini kınadı.

Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Muhammedu Buhari, yaptığı açıklamada, "Gabon'daki askerler, Afrika ve dünyadaki askeri darbe döneminin geçtiğini anlamalıdır. Demokrasi yücedir ve barışçıl idare değişimine ilişkin anayasal şartlara uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Buhari, darbe girişiminde rol alan tüm askerlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

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Afrika ülkesi Gabon darbe girişimini kınama Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari

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