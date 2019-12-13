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Nijerya hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara savaş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:26 | Son Güncelleme

Nijeryalılar, fare gibi hayvanlardan insanlara bulaşan lassa sıtması, maymun çiçeği ve sarı humma gibi zoonotik hastalıklara karşı bilinçlendirilecek

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, hayvandan insana bulaşan (zoonotik) hastalıklara karşı "Ortak Sağlık Stratejik Planı"nı uygulayacak.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde zoonotik hastalıklarla mücadele etmek için yeni bir planın yürürlüğe konulduğunu kaydetti.

Dr. Ihekweazu, "Çalışma kapsamında Nijeryalılar, fare gibi hayvanlardan insanlara bulaşan lassa sıtması, maymun çiçeği ve sarı humma gibi zoonotik hastalıklara karşı bilinçlendirilecek." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün de desteklediği çalışma kapsamında hayvanlardan geçen hastalıkların tespiti, önlenmesi ve bu hastalıklara karşı müdahale edilmesi kararı alındı.

Nijerya, zoonotik hastalıklara karşı Afrika'da çalışma başlatan ilk ülke olurken, uzmanlar bu projenin diğer Afrika ülkeleri için de örnek teşkil edebileceğini vurguladı.

Ülkede yüzlerce kişi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastalıklarla mücadelede yeterli bilincin olmaması, temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalelerin etkili biçimde yapılamaması, salgın ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika nijerya Zoonotik hastalıklar

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