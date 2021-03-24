HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya, iki koronavirüs aşısı geliştirdi

Nijerya, iki koronavirüs aşısı geliştirdi

24.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki yerel aşının geliştirildiği bildirildi.

Nijerya, iki koronavirüs aşısı geliştirdi

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Kovid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme" dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de şoke eden olay: Tren geçerken raylara atladı! İzmir'de şoke eden olay: Tren geçerken raylara atladı!
Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik gemi karaya oturdu!Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik gemi karaya oturdu!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Kuzey Kore'den iki kısa menzilli balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den iki kısa menzilli balistik füze denemesi

Akıllara durgunluk veren ölüm! Cinsel ilişki sonrası bayıldı ayılınca duşa girdi ama...

Cinsel ilişki sonrası bayıldı ayılınca duşa girdi ama...

Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı

Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik gemi karaya oturdu!

Skandal açıklama: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük var

Skandal açıklama: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük var

Macron'dan Türkiye'ye küstah suçlama!

Macron'dan Türkiye'ye küstah suçlama!

Nijerya'dan heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi! İki yeni aşı geliştirdiler

Heyecanlandıran gelişme! İki yeni aşı geliştirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.