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Nijerya ile Çin arasında teröre karşı iş birliği mutabakatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 23:30 | Son Güncelleme

Nijerya ile Çin arasında teröre karşı iş birliği mutabakatı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Çin arasında terörizme karşı askeri iş birliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Nijerya Savunma Bakanı Mansur Dan-Ali, başkent Abuja'da Çin'in Nijerya Büyükelçisi Ziyou Pingjian ile iki ülke arasında askeri iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Dan-Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin'in Nijerya Büyükelçisinin de katılımıyla iki ülke arasında terörizme karşı iş birliğini öngören mutabakat zaptını imzaladık." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin Eylül 2018'de Çin'e yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin arttığına dikkat çeken Dan-Ali, "Terör bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. Tüm ülkeler terörizme karşı beraber hareket etmeli. Mutabakat zaptı ile Nijerya ve Çin arasında terörizme karşı iş birliği daha da güçlendi." ifadelerini kullandı.

Mutabakat kapsamında terör örgütü Boko Haram ile mücadelede Çin'in Nijerya'ya teknik destek sağlaması ve Nijerya'nın Çin'den savaş uçağı ve askeri ekipman desteği alması öngörülüyor.

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çin nijerya teröre karşı işbirliği mutabakatı

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