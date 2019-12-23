Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki otoyol 5 ülkeyi birbirine bağlayacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos ile Fildişi Sahili'nin en büyük şehri ve eski başkenti Abidjan arasında inşa edilecek otoyol 5 ülkeyi birbirine bağlayacak.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, başkent Abuja'daki devlet başkanlığı konutunda yapılan "56. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Nijerya, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili'ni birbirine bağlayacak proje ile ilgili konuşan Adesina, "Lagos ile Abidjan arasındaki bu otoyol projesi için Afrika Kalkınma Bankası 11,1 milyon dolarlık ödenek sağladı ve önümüzdeki süreç için 13,5 milyon dolarlık ek bütçe ayrıldı. Atılan adımlarla Lagos-Abidjan Otoyolu gerçeğe dönüşecek." ifadesini kullandı.

Afrika Kalkınma Bankası'nın daha çok enerji, taşımacılık, üretim ve sağlık alanında yatırım yaptığına dikkati çeken Adesina, bankanın, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesinde 20 milyar dolarlık portföy yatırımının olduğunu aktardı.

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki otoyolun fizibilite çalışmasının 2020'de tamamlanması ve inşa sürecine 2022'de başlanması planlanıyor.

