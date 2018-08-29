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Nijerya ile İngiltere arasında savunma ve ekonomi alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Nijerya ile İngiltere arasında savunma ve ekonomi alanında iş birliği

Nijerya ile İngiltere arasında "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve Ekonomik Kalkınma Forumu Anlaşması" imzalandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, İngiltere Başbakanı Theresa May ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Buhari'nin medya ve tanıtım danışmanı Femi Adesina tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya ve İngiltere arasında 'Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve Ekonomik Kalkınma Forumu Anlaşması' imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca 2019 başkanlık seçimlerinde gereken güvenlik önlemlerin alındığı ve seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılacağı belirtildi.

Bu arada basına kapalı gerçekleşen Buhari ve May görüşmesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İngiltere Başbakanı May, Afrika turu kapsamında Güney Afrika ve Nijerya'dan sonra Kenya'yı ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İngiltere Başbakanı Therasa May nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari

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