HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

09.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, halkın teknolojiye ekonomik açıdan daha kolay erişmesi için ilk akıllı telefon üretildi.

Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo, ülkede üretilen ilk akıllı telefonu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sundu.

Bakan Adebayo, "ITF Mobile" adı verilen telefonun Elektrik/Elektronik Teknolojisi Departmanının başlattığı Model Becerileri Eğitim Projesi'nin bir parçası olduğunu belirtti.

Akıllı telefon satışları 2021'in ilk çeyreğinde toparlandıAkıllı telefon satışları 2021'in ilk çeyreğinde toparlandı

YEREL BİLEŞENLER KULLANILDI

Telefonun yerel bileşenler kullanılarak üretildiğini anlatan Adebayo, proje kapsamında 12 farklı cep telefonu üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
NFT çılgınlığı 'Doge'a sıçradı: Açık artırmaya sunuldu!NFT çılgınlığı 'Doge'a sıçradı: Açık artırmaya sunuldu!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Anne-kız bikinili poz! Yorum yağdı

Anne-kız bikinili poz! Yorum yağdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Akşener'den çok sert eleştiri: Proje değil, soygun planı

Akşener'den çok sert eleştiri: Proje değil, soygun planı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.