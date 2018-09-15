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Nijerya Maliye Bakanı Adeosun istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 02:41 | Son Güncelleme

Nijerya Maliye Bakanı Adeosun istifa etti

Nijerya Maliye Bakanı Kemi Adeosun, görevine atanmadan önce sahte hizmet sertifikası ibraz ettiği iddiaları nedeniyle istifa etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Femi Adesina, yaptığı açıklamada, Bakan Adeosun'un sahte hizmet sertifikası ibraz ettiği iddiaları sonrasında yoğun baskılar yüzünden istifa ettiğini duyurdu.

Adesina, "Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Adeosun'un bugüne kadar ülkeye yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyor ve ilerideki iş hayatında iyi şanslar diliyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Adesina, Adeosun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Devlet Bütçe Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed'in getirildiğini kaydetti.

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