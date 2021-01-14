Nijerya ordusu, 64 Boko Haram teröristini öldürdüğünü açıkladı

Nijerya Ordu Sözcüsü John Enenche, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğu bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü Boko Haram üyesi en az 64 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Nijerya’da Boko Haram’a yönelik operasyonalar devam ediyor. Nijerya Ordu Sözcüsü John Enenche haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğu bölgesinde 9-10 Ocak tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, operasyonların terör örgütünün kalıntılarının bölgedeki yerleşim yerlerinden temizlemek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Enenche, operasyonlar ile terör örgütü Boko Haram üyesi en az 64 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Sözcü Enenche, operasyonlar sırasında terör örgütünün sığınaklarını hedef alan hava saldırılarının da icra edildiğini ifade etti.

"Tura Takaibango" isimli operasyonun Yobe eyaletinde gerçekleştirildiğini ifade eden Enenche, 9 Ocak’ta Yobe’nin Gujba yerel yönetim bölgesinde 28 teröristin, aynı gün Buni Yadi bölgesi yakınlarında ise 30 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Enenche, 10 Ocak’ta ise Yobe’deki Kafa köyünde saklandıkları belirlenen 6 teröristin daha öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya’nın kuzeydoğusunda devlet kurmaya çalışırken, terör örgütü saldırılarını Çad Gölü Havzası’nda bulunan ülkeleri hedef alıyor.

