Nijerya Twitter'a Erişimi Süresiz Olarak Engelledi

Nijerya sosyal medya devi Twitter’a erişimi yasakladı. Dün hükümet tarafından yapılan açıklamada Twitter’a süresiz olarak kısıtlama getirileceği belirtilmişti.

Nijerya hükümeti, Twitter’ın Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari’nin bir mesajını silmesinin ardından bu kararı aldı. Silinen mesajda Buhari, ülkedeki ayrılıkçıları cezalandırmakla tehdit etmişti.

Ülkedeki internet servis sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamada “Nijerya Lisanlı Telekomünikasyon Operatörleri Birliği ALTON olarak, Nijerya İletişim Komisyonu’nca tarafımıza iletilen karar uyarınca üyelerimizin Twitter’a erişimini askıya alıyoruz”denildi.

Birlik hükümet tarafından alınan karar ulusal birlik çerçevesinde riayet edildiği ifade edildi. Açıklamada birlik yetkililerinin hükümetle konuya ilişkin temaslarını sürdüreceği de belirtildi.

