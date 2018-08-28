Nijerya yılda 22 milyar dolarlık gıda ithalatı yapıyor

Batı Afrika ülkelerinden yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya, her yıl 22 milyar dolarlık gıda ithalatı yapıyor.

Nijerya Tarım ve Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, Logos'taki 19. Katolik Kardeşler Birliği toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin her yıl 22 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığını belirtti.

Gıda ithalatı rakamlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ogbeh, bu durumun tersine çevrilmesi için bakanlık olarak çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Ogbeh, "Nijerya gıda ithalatı için her yıl yaklaşık 22 milyar dolar harcıyor. Eğer tarım ile ilgili sorunlarımızı çözemezsek ülke olarak büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Teknoloji ve tarım alanlarındaki yeniliklerin ekonomik büyüme için bir araç olduğunu vurgulayan Ogbeh, özellikle pirinç ithalatında kısıtlamaya gidileceğini ve gelecek iki yıl içerisinde de pirinç ithalatını tamamen durdurmayı planladıklarını kaydetti.

Nijerya Pirinç Çiftçileri Birliği (RIFAN) verilerine göre, 2017 yılında ülke genelinde 15 milyon ton pirinç üretildi.

