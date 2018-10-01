Nijerya'da 1 Ekim Bağımsızlık Günü

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, ülkede bölünmeye karşı olduklarını belirterek, "Farklılıklarımız olmasına rağmen, bunlar bizi bir millet olarak birleştiren değerlerimizden daha azdır. Herkesi birlik, sabır, hoşgörüye ve siyasi farklılıklara saygı duymaya çağırıyorum." dedi
Devlet Başkanı Buhari, ülkesinin bağımsızlığının 58'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kutlamalarında yaptığı konuşmada, yaşanan zorluklara rağmen, ülkenin gelişmesinde doğru yolda olduklarına inandığını dile getirdi.
Buhari, ülkesindeki özgürlük ve demokrasiyi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
1 Ekim'in ülke için önemli bir kutlama günü olduğunu altını çizen Buhari, "Farklılıklarımız olmasına rağmen, bunlar bizi bir millet olarak birleştiren değerlerimizden daha azdır. Herkesi birlik, sabır, hoşgörüye ve siyasi farklılıklara saygı duymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Buhari, konuşmasında güvenlik, ekonomi ve 2019'daki genel seçime değindi.
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