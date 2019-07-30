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Nijerya'da 10 Boko Haram üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Nijerya'da 10 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Nijerya Sözcüsü Albay Timothy Antigha, yaptığı açıklamada, MNJTF'nin Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, örgüte ait mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Antigha, operasyonun ardından çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) nijerya operasyon

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