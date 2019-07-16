Nijerya’da 10 Türk denizci kaçırıldı

Bir kargo gemisinde görevli 10 Türk denizcinin Nijerya açıklarında gemiye saldıran silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada, toplam 18 Türk vatandaşının bulunduğu gemiden sekiz denizcinin ise herhangi bir zarar görmeden çıkartıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada Kamerun'dan demir alan Paksoy 1 adlı kargo gemisinin Gine Körfezi'nde saldırıya uğradığı bilgisi verildi. Kaçırılan denizcilerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

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