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Nijerya'da 110 mahkuma Bağımsızlık Günü affı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Nijerya'da 110 mahkuma Bağımsızlık Günü affı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 110 mahkumun tahliye edildiği açıklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ondo, Katsina ve Adamawa eyaletlerinde 1 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık gibi suçlardan hükümlü 110 kişi tahliye edildi.

Ondo Eyaleti Vali Sözcüsü Babatope Okeowo, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin arasında ağır hastalık, idam cezası ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğunu belirtti.

Okeowo, bağımsızlık gününde mahkumları kendi aileleriyle buluşturmanın iyi bir fikir olduğunu söyledi.

Nijerya, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

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