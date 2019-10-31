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Nijerya'da 115 silahlı çete üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Nijerya'da 115 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneydoğusunda düzenlenen operasyonlarda, 115 silahlı çete üyesi yakalandı.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Haruna Mohammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Iweka, Aba-Owerri ve Onitsha bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Mohammed, operasyonlarda 115 çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait bilgisayar, telefon, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Bu arada, ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı çete

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