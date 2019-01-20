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Nijerya'da 134 kaçak petrol kuyusu imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da 134 kaçak petrol kuyusu imha edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 134 kaçak petrol kuyusu imha edildi.

Nijerya Deniz Kuvvetlerinden Amiral İbrahim Dewu, güneydoğudaki Nijer Delta bölgesinde yer alan Warri'de düzenlenen operasyonla 134 yasa dışı petrol kuyusunun imha edildiğini açıkladı.

Dewu, "Nijer Deltası'nda bazı insanlar suç işleyerek yaşamaya ve doğal kaynakları kirletmeye devam ediyor. Yasa dışı kuyu işletenler ve hırsızlar kanun önüne çıkarılacaktır." uyarısı yaptı.

Ülkede, kasım ve aralık aylarında düzenlenen operasyonda 436 kaçak kuyu imha edilmişti.

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 8'inci sırada bulunan Nijerya, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, yasa dışı petrol kuyuları, adam kaçırma olayları, teknik yetersizlikler ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı petrol gelirlerinde düşüş yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
petrol yada dışı rafineri

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