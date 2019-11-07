Nijerya'da 15 milyon çocuk acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Enugu eyaleti Koordinatörü İbrahim Conteh, Nijerya'da milyonlarca çocuğun acil yardım beklendiğini bildirdi.

Conteh, başkent Abuja'da düzenlenen "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme için Gençlik Konuşması" programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 15 milyon çocuğun acil temel ihtiyaçlar konusunda yardım beklediğini kaydetti.

Conteh, çocukların iyi yaşamı sürdürmesi konusunda UNICEF'in hükümete yardım ettiğine işaret ederek, "Gençlerin kaliteli eğitime erişebileceği bir Nijerya istiyoruz. Amacımız, bundan yoksun çocukları desteklemek." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 5 milyon çocuğa destek verildiğini kaydeden Conteh, "Ülkede yaklaşık 15 milyon çocuk sağlık, beslenme ve eğitim gibi alanlarda acil yardım bekliyor." dedi.

Conteh, Nijerya hükümetine çocukların koruması için harekete geçmesi çağrısında buldu.

