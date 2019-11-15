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Nijerya'da 16 Boko Haram üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da 16 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 16 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, örgütün Borno eyaletine bağlı Mallam Fotori bölgesinde askerlere saldırı düzenlediğini belirtti.

İliyasu çıkan çatışmada, 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını bildiren İliyasu, önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

İliyasu, çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını ifade etti.

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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boko haram çatışma nijerya Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu

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