HABER

Nijerya'da 16 madenci kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

Nijerya'da 16 madenci kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında 16 madencinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birnin Gwari bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin madencilere silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Sabo, silahlı kişilerin 16 madenciyi kaçırdığını kaydetti.

Kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Sabo, halka itidalli olunması çağrısında bulundu.

Zamfara eyaletinde 3 gün önce silahlı saldırganlar, 7 kişiyi kaçırmış ve 100 milyon naira (1 milyon 670 bin TL) fidye istemişti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Şehit babasını dövüp, hastanelik ettiŞehit babasını dövüp, hastanelik etti
Silikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldüSilikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidye kaçırılma nijerya

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.