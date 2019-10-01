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Nijerya'da 19 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:33 | Son Güncelleme

Nijerya'da 19 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 19 hamile kadının, "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldığı bildirildi.

Lagos Polisi Sözcüsü Bala Elkana, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde kaçırılan, hamile bırakılan ve Lagos'ta "bebek fabrikası" olarak adlandırılan evde tutulan 19 kadının operasyonla kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılanların 15 ile 18 yaşları arasında olduğunu ifade eden Elkana, operasyonda 4 bebeğin de kurtarıldığını kaydetti.

Elkana, "Kurtarılanların çoğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Kadınlar, Lagos'a getirildikten sonra hamile bırakılıyor ve doğum yapınca bebekleri satılıyor. Tutsak evinde erkek çocukları 500 bin naira (yaklaşık 7 bin 900 TL), kız çocukları ise 300 bin naira (yaklaşık 4 bin 733 TL) karşılığında satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan kadın ve bebeklerin rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini ifade eden Elkana, olaya ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde geçen hafta, 300'den fazla erkek çocuk, işkence evinden kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek farbikası nijerya operasyon

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