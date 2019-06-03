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Nijerya'da 20 Boko Haram üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

Nijerya'da 20 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, ordunun Çad Gölü Havzası'daki Arege, Malkonory ve Tumbum Rego bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, örgüte ait mühimmatların da ele geçirildiğini kaydetti.

Antigha, operasyonların ardından örgüt ile askerler arasında çıkan çatışmalarda 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya operasyon

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