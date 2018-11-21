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Nijerya'da 20 silahlı çete üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

Nijerya'da 20 silahlı çete üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonda 20 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, çoban ve çiftçilerin çatıştığı Zamafara eyaletinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon yaptığını belirtti.

Agim, operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğünü, 21 kişinin de tutuklandığını kaydetti.

Operasyonda çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını ifade eden Agim, yaralıların tedavi altında olduğunu söyledi.

Agim, operasyonda ayrıca bin 500'e yakın büyükbaş hayvan, 11 deve ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Ülkede ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasından dolayı hükümet çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çoban ve çiftçiler nijerya operasyon

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