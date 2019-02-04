Nijerya'da 2018'de 41 bin kişi kanserden öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2018'de 41 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.
DSÖ Nijerya Sağlık Acil Durum Koordinatörü Clement Peter, başkent Abuja'da "Dünya Kanser Günü" nedeniyle düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 2018'de ülkede 166 bin kanser vakası tespit edildiğini ve 41 bin kişinin kanserden yaşamını yitirdiğini belirtti.
Peter, ülkede kansere karşı gereken önlemler alınmazsa hastalığın yayılmaya devam edeceğini ifade etti.
Ülkede yaygın olarak meme, rahim ağzı ve prostat kanseri olduğunu kaydeden Peter, halkı, kansere karşı aşı yaptırmaya çağırdı.
Peter, ülkede kanserin yayılma ana sebeplerini, tütün, alkol ve sağlıksız beslenme olarak sıraladı.
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