Nijerya'da 287 mahkum serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın orta kesimlerinde 287 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Niger Eyalet Valisi Alhaji Abubakar Sani-Bello, ülkenin bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, bağımsızlığın 58'inci yıl dönümü dolayısıyla 287 mahkumun affedilerek serbest bırakıldığını belirtti.

Mahkumların derslerini aldıklarını ifade eden Sani-Bello, aralarında idam cezası alanların da bulunduğu çok sayıda mahkumun serbest bırakıldığını ifade etti.

Sani-Bello, ülkenin böyle bir önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediye, kendi aileleriyle yeniden bir araya gelmek olduğunu aktardı.

Eyaletin gelişmesi ve ilerlemesinde kararlı olduklarını aktaran Sani-Bello, "Hükümet, halkın kolektif iyiliği için iyi yönetime bağlı kalmaya devam edecek. Devletimizin dünden daha iyi olması için, gelecek nesil için daha rahat olması için çalışacağız." dedi.

