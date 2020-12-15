HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

15.12.2020 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

Nijerya'da, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde 300'den fazla çocuğun kaçırıldığı saldırıyı, radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi.

Nijerya'da, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde 300'den fazla çocuğun kaçırıldığı saldırıyı, radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi.

Saldırıda bazı öğrenciler kaçmayı başarırken, 300'den fazla çocuktan haber alınamıyor.

Yetkililer daha önce saldırıdan "haydutları" sorumlu tutmuştu.

Boko Haram, son 10 yılda okullardan çocuk kaçırmasıyla biliniyor. Ancak örgüt, 2014'teki Chibok saldırısı da dahil bu eylemleri, ülkenin kuzeydoğusunda yapıyordu.

Öngütün lideri Abubakar Shekau yayımladığı ses mesajında "Katsina'da olanların sorumlusu biziz" derken, örgütün batı tipi eğitime karşı olduğunu vurguladı.

Bu yıl, Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yetkililer suç örgütlerini suçlamıştı.

2009'dan bu yana, çoğunlukla Kuzeydoğu Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın saldırıları yüzünden şu ana dek onbinlerce kişi öldü, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

yatakhane

Kendisi de saldırının düzenlendiği Katsina eyaletinden olan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, militanlara karşı güvenlik operasyonlarını yönetememekle eleştiriyor.

Bazıları da, çiftliğini ziyaret ederkenki bir videosu internette paylaşılan Buhari'yi kurbanlar ve yakınlarına empati göstermemekle suçluyor.

Boko Haram, Batı tipi eğitime karşı oldukları için okulun hedef alındığını söyledi.

Saldırının düzenlendiği ortaokulun yakınında yaşayanlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, geçen Cuma günü 23:00'te saldırı olduğunu ve bir saatten fazla sürdüğünü söylemişti.

Okuldaki güvenlik personelinin, polis takviyesi gelmeden önce saldırganların bir kısmını püskürtmeyi başardığı belirtilmişti.

Saldırı sırasında yatılı okulda 800'den fazla öğrenci bulunuyordu ve 300'den fazlası hala kayıp.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!
15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

BBC, Çin’in yüz binlerce azınlığın zorlu işlerde çalışmaya zorladığını doğruladı

'Çin'de yüz binlerce azınlık zorlu işlere zorlanıyor'

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

2020’den akıllara durgunluk veren 25 fotoğraf

2020’den akıllara durgunluk veren 25 fotoğraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.